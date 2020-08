Kulturstadt Samstags-Matinee in Schwandorf mit Jazz aus Karlsbad

Leichte Jazzklänge der Karlsbader Band „Trialog Jazz“ zogen die Gäste in die Cafés und Restaurants am Marktplatz in Schwandorf. Die Matinee am Samstag, 15. August, reihte sich in das Kulturstadtprogramm vor dem Kulturstadt-Pavillon des Centrum Bavaria Bohemia und der Stadt Schwandorf ein. Ermöglicht wird das Kulturstadtprogramm durch das bayerische Heimatministerium, den Landkreis und die Stadt Schwandorf sowie weitere Förderer.

Schwandorf. Obwohl die Wettervorhersage Regen ankündigte und tatsächlich auch ein paar Tropfen niederrieselten, saßen die Gäste vor dem Kulturstadt-Pavillon und hörten entspannt der Musik zu. Kurz vor Mittag waren fast alle Plätze besetzt. „Trialog Jazz“ spielte bekannte Jazz-Standards und auch ein paar eigene Jazzkompositionen, die bei den Gästen sehr gut ankamen und mit Applaus belohnt wurden. Auch die Band genoss diese Möglichkeit, nach einer corona-bedingten Pause wieder vor Publikum zu spielen und legte für das begeisterte Publikum sogar mit einigen Zugaben nach. Michal Durdis gründete die Band vor gut 15 Jahren, in der aktuellen Besetzung (Michal Durdis am Schlagzeug, Josef Traksl am Keyboard und Jakub Smutný an der Bassgitarre) spielen sie seit sieben Jahren.

Auch der Kulturstadt-Pavillon mit seinem zahlreichen Infomaterial zu den sechs Nachbarregionen und der laufenden Ausstellung lockte die Besucher an. Gefragt sind im Sommer vor allem Informationen zu Ausflugszielen und Radtouren in der Grenzregion. Die aktuelle Ausstellung zeigt Bilder, die Kinder in den letzten Jahren in der Kunstschule „KUNSTbeTRIEB“ Cham geschaffen haben. Die Zeichnungen, Malereien, Bildhauereien, Druckgrafiken und Collagen sind unter anderem im Rahmen von zwei deutsch-tschechischen Kooperationsprojekten entstanden. Den „KUNSTbeTRIEB“ in Cham, der unter der Leitung von Andi Dünne steht, können Teilnehmer ab vier Jahren besuchen und sich mit Hilfe von ganzjährigem Unterricht, Veranstaltungen, Kunstausflügen, Kooperationen und Ausstellungen auf eine Ausbildung oder ein Studium vorbereiten.

Nach zwei erfolgreichen Samstags-Matinees am Kulturstadt-Pavillon in Schwandorf folgt am Samstag, 22. August, von 10 bis 12 Uhr, der Abschluss der Matinee-Reihe mit der Regensburger Band „Lost in a Bar“ und wird den Schwandorfer Marktplatz mit Sicherheit ebenso mit jazzigen und souligen Klängen umhüllen. Aktuelle Programminformationen sind im Internet unter www.bbkult.net zu finden.