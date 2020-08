Kultur lebt mit Corona „Irgendwo zwischen Lockdown und Normalität“ – Neunburger Kunstherbst 2020

Corona überschattet die achte Auflage des regionalen Saisonfestivals in Neunburg im Schwarzachtal. Nur neun der ursprünglich geplanten 15 Kultur-Events werden von Mitte September bis Ende November in der Pfalzgrafenstadt über die Bühne gehen.

Neunburg. Der erste Vorsitzende Peter Wunder schilderte im Pressegespräch, wie der Kunstverein genau zu jenem Zeitpunkt mit der Pandemie und ihren Folgen konfrontiert worden war, als das komplette Kunstherbst-Programm 2020 druckreif vorlag. Bald zeichnete sich ab, dass Großveranstaltungen wie die Neunburger Klassik-Gala, das Peter-Alexander-Musical oder eine Electronic Dance Night nicht stattfinden könnten. Weitere für die Sommerzeit angekündigte Kulturereignisse wie die KVU-Werkschau und ein Barockkonzert in der Wallfahrtskirche „Maria Dolorosa“ mussten abgesagt werden.

Weitere Kunstherbst-Planungen wurden den (sich oft ändernden) Infektionsschutzregeln angepasst. Inzwischen sei er selber ein Fachmann für Hygienekonzepte geworden, merkte Wunder ironisch an. Der KVU-Vorsitzende lenkte das Augenmerk auf die Internationale Ausstellung „AHOJ 20 – Kunst & Heim@“ ein. Sie eröffnet am 18. September die herbstliche Veranstaltungsserie. Eingeladen wurden Künstlerinnen und Künstler aus USA, Tschechien und Bayern. Ihre Werke werden bis 25. Oktober in einer „Prozessionsausstellung“ in drei Galerien (Foyer Schwarzachtalhalle, Spitalkirche, Fronfeste) sowie in Schaufenstern der Altstadt gezeigt.

„Im Krisenjahr 2020 einen Neunburger Kunstherbst anzubieten, ist und bleibt eine Gratwanderung“, stellte Progamm-Koordinator Karl Stumpfi fest. Wie alle Veranstalter stand der Verein vor der Alternative: Entweder nichts tun und auf bessere Zeiten warten oder trotz Risiken den Re-Start wagen. Man ließ sich schließlich von einer Kernaussage des bayerischen Kunst-Ministers Bernd Sibler leiten, wonach alle Formen der Kultur elementar wichtig für unser Sozialleben seien. Es freue ihn sehr, dass ein Kammermusikabend als „Plan C“ den angestammten Neunburger Klassik-Feiertag 2. Oktober „retten“ konnte.

Einen Programm-Schwerpunkt im Kunstherbst 2020 bilden der Workshop „Lust am kreativen Schreiben“ und die erstmals initiierte Kunstaktion „Neunburg schreibt...“. Projektbetreuer Hans Fischer ermunterte zum Mitmachen. Es seien weder Thema noch Motto oder Textart vorgegeben. „Man darf in alle Richtungen denken und schreiben“, unterstrich er. Teilnahmeberechtigt sind nicht professionell Schreibende, die im Landkreis Schwandorf leben, besonders Schüler aller Altersstufen, „denn literarische Höchstleistungen sind hier nicht gefragt!“. Beiträge sollen nicht mehr als 7.500 Zeichen (ohne Leerzeichen) umfassen und müssen mit den Kontaktdaten der Einsender in der Zeit vom 1.August bis zum 30. November beim KVU eingegangen sein. Die Medienpräsentation leitete der erste Bürgermeister Martin Birner mit einem Grußwort ein. Er zollte Dank und Anerkennung dafür, dass sich der Kunstverein angesichts fehlender Planungssicherheit nie entmutigen ließ. Nun kann sich das Ergebnis dieser Anstrengungen sehen lassen: ein facettenreiches Angebot mit Ausstellungen, Konzerten, Lesungen und Kleinkunst.