Keramikmuseum Weiden Gastvortrag „Keramik als Ware – traditionelle afrikanische Töpferinnen und Töpfer und ihre Märkte“

Am Donnerstag, 13. August, um 19 Uhr, findet im Internationalen Keramik-Museum in Weiden anlässlich des 30-jährigen Jubiläums ein Gastvortrag zur aktuellen Ausstellung „Keramik aus Afrika – Highlights aus der Sammlung Herzog Franz von Bayern“ statt.

Weiden. Das Thema lautet: „Keramik als Ware – traditionelle afrikanische Töpferinnen und Töpfer und ihre Märkte“ mit Dr. Stefan Eisenhofer, Leiter der Abteilung Afrika und Nordamerika, Museum Fünf Kontinente München gemeinsam mit Dr. Karin Guggeis, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Provenienzforschung, Museum Fünf Kontinente München.

Die Teilnahme ist frei. Es muss nur der Eintritt in Höhe von 4 Euro beziehungsweise 3 Euro ermäßigt bezahlt werden. Schüler erhalten frei!en Eintritt. Da die Teilnehmerzahl aus Hygiene-Schutzgründen begrenzt ist, empfiehlt sich eine Platzreservierung. Die Abendkasse mit Registrierung und das Museum sind ab 18.30 Uhr geöffnet. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln sowie Maskenpflicht (Ausnahme am Platz). Für gute Lüftung ist gesorgt!

In Europa herrscht vielfach die Vorstellung, dass afrikanische Keramik seit Jahrhunderten innovationslos ausschließlich für den Eigenbedarf oder für sakrale Zwecke geschaffen wurde. Dabei wurden Tonwaren in Afrika zumeist über den Eigenbedarf hinaus für lokale, überregionale, und globale Märkte produziert. So entstanden kreative und spektakuläre Neuerungen an Formen und Funktionen. Die beiden hochkarätigen Referenten sind Mit-Autoren der umfassenden Publikation „Anders sehen“ zur Ausstellung und laden ein, Töpfereizentren und Fernhandel in Afrika südlich der Sahara und die Herstellerinnen und Hersteller und ihr Handwerk kennenzulernen.