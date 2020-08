Einweihung Der „Eixi“ begrüßt ab sofort am Eixendorfer See und lädt zum Erleben der Fische am See ein

Ein langer Weg der Vorbereitung liegt hinter dem Projekt „Fisch-Erlebnispark“ am Eixendorfer See, das inzwischen unter dem Namen „Der Eixi – Fische erleben am See“ umgesetzt wurde und heute seiner zukünftigen Nutzung zugeführt wird. Seit dem Spatenstich am 10. Juni ging es aber dann ganz schnell: Nur knapp sieben Wochen dauerte es, bis der Abenteuerplatz am vergangenen Donnerstag seine TÜV-Freigabe erhalten hat.

Neunburg vorm Wald. Spannende Wochen liegen hinter der Stadtverwaltung Neunburg vorm Wald, dem Projektanten der inMotion PARK GmbH und der Familie Greiner als Projektpartner durch den angegliederten Abenteuerweg „Fisch“. Denn bis zum Schluss mussten alle am Projekt Beteiligten zittern, ob „Eixi“, der als monumentales Spielgerät in Form eines Fisches im Mittelpunkt des Projektes steht, wirklich pünktlich in Neunburg vorm Wald ankommt. Die Corona-Pandemie hat nämlich auch hier in den Lieferketten einiges durcheinander gebracht. Als „Eixi“ am Montagabend, 26. Juli, verladen wurde und am Dienstagmorgen in Gütenland ankam, atmeten alle auf. „Zum Glück ist alles gut gegangen. Es war schon beeindruckend, als „Eixi“ am Dienstag in Neunburg vorm Wald eintraf. Ein solches Projekt, das man bereits seit mehreren Jahren betreut, jetzt „in echt“ sehen zu können und bei der Umsetzung begleiten zu können, ist ein besonderer Moment“, so Bürgermeister Martin Birner zum Projekt.

Das Großprojekt, das als generationsübergreifender Abenteuerplatz die Themen „Regionale Fi-sche und Fischerei“ aufgreift, wird mit Mitteln der Europäischen Union und des Freistaates Bayern aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds 2014 bis 2020, kurz EMFF, gefördert. Mit dieser Förderung konnte sich die Stadt Neunburg vorm Wald im wahrsten Sinne einen „großen Fisch“ angeln.

Insgesamt fließen für diese Maßnahme umfangreiche Fördergelder in Höhe von 184.030 Euro aus dem EMFF nach Neunburg vorm Wald. Die Fördergelder aus dem EMFF dienen Investitionen in eine nachhaltige Fischerei und Aquakultur. Insgesamt werden 70 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. Die Stadt investiert zusätzlich knapp 129.000 Euro an Eigenmitteln. Die Gesamtkosten belaufen sich damit aufgerundet auf 313.000 Euro.

Möglich macht das alles allen voran auch die Unterstützung des LAG-Managements des Landkreises Schwandorf. Landrat Thomas Ebeling und Frau Wischert vom LAG-Management haben sich bei der Bewerbung um Fördermittel sehr für die Umsetzung des Projektes eingesetzt. „Ihnen gilt mein besonderer Dank“, betont Bürgermeister Martin Birner ausdrücklich. Die konkrete Umsetzung des Projektes übernahm die inMotion PARK GmbH, deren Konzept nach der öffentlichen Ausschreibung im Februar die meiste Zustimmung gefunden hat. Sie bauten unter anderem auch die größte begehbare Holzerlebniskugel am Steinberger See.

Familien und Kinder dürfen sich jetzt allen voran auf einen besonderen Abenteuerplatz rund um die Themen regionalen Fische und Fischerei freuen: Miniatur-Museum im Fischerdorf, Kletterstationen, Sandkasten, Fischerboot, mehrere Erholungs-Areale und natürlich der große Holzkarpfen „Eixi“ laden zu einem Ausflug nach Gütenland ein.

Im Detail

Der begehbare Fisch „Eixi“ bietet mit seiner Aussichtsluke auf circa sieben Meter Höhe einen traumhaften Ausblick auf den Eixendorfer See und das umliegenden Oberpfälzer Seenland. Eine Rutsche in der Schwanzflosse samt Schaukeln und Kletternetzen versprechen dabei jede Menge Spaß für Groß und Klein. Denn der Fisch ist selbstverständlich für Erwachsene begehbar.

An den „Fisch“ schließt sich ein Fischerdorf, bestehend aus zwei Holzhütten samt Verbindungsnetztunnel, an. Im Fischerdorf, das zugleich als „Mini-Museum“ gedacht ist, dreht sich alles rund um die regionale Fischerei. Ausgestellte Fischereigeräte und Info-Tafeln sollen Gäste des Parks über die Fischerei informieren und das Thema anschaulich vermitteln. Ein daran angegliedertes Wackel-Fischerboot ermöglicht zugleich das Fischen selbst einmal hautnah auszuprobieren.

Das Erholungsareal samt Beschattungsmöglichkeiten bietet vor allem den Eltern die Möglichkeit einer Pause, während die Kinder im Park toben. Holzliegen, ein Rondell sowie eine Hollywoodschaukel versprechen Ruhe und Erholung mit einmaligem Blick Richtung Eixendorfer See.

Abgerundet wird das vielfältige Angebot des Parks durch einen Sandkasten mit Sandbaustelle, Wipptieren und verschiedenen Info-Tafeln rund um heimische Aquakultur, Lebensweise bzw. Funktion von Fischen im See und Gesamtkreislauf, Umweltschutz sowie Fisch als „Gusto“.

Ziel der Stadt ist es zum einen eine Freizeitattraktion für Bewohnerinnen und Bewohner der Region und die zahlreichen Touristen zu schaffen, damit diese am Heimat- bzw. Urlaubsort attraktive Ausflugsmöglichkeiten haben. Deshalb haben nun in den letzten Wochen noch einmal alle gemeinsam einen Strang gezogen, um die Eröffnung zum Beginn der Sommerferien zu ermöglichen. Denn 2020 ist leider kein Urlaubsjahr, wie viele es aus den Vorjahren kennen. Durch die Corona-Pandemie ist der Heimaturlaub gefragt wie nie. Regionale Ausflugsmöglichkeiten sind deshalb umso wichtiger. Aus diesem Grund hat die Stadt Neunburg vorm Wald den Abenteuerplatz schon jetzt eröffnet, auch wenn noch kleinere Abschlussarbeiten anstehen. So wird derzeit noch die Ausstellung im Fischerdorf und die dazugehörigen Info-Tafeln gemeinsam mit dem örtlichen Fischereiverein erarbeitet. In den kommenden Wochen gibt es also immer wieder Neues am Abenteuerplatz und -weg zu entdecken.

„Attraktive Freizeitangebote sind wichtig für eine Kommune, besonders dann, wenn viele Familien am Ort sind. Wir möchten als familienfreundliche Stadt für die jungen Bürgerinnen und Bürger ein attraktives Gesamtangebot schaffen, damit sie sich hier wohlfühlen und bestenfalls in Zukunft in ihrer Heimat bleiben. Zum anderen – und das liegt uns als Stadt hierbei sehr am Herzen – soll durch das Projekt vor allen Dingen auf Umweltveränderungen und deren Auswirkungen auf die Fischerei/Gewässer und Fisch aufmerksam gemacht werden“, so Martin Birner zum Hintergrund solcher Projekte.

An den Abenteuerplatz rund um Holzkarpfen „Eixi“ gliedert sich nahtlos der Abenteuerlehrpfad „Fisch“ an, der ebenso die Themen des Parks, wie heimische Fischarten aufgreift.

Sechs Stationen mit Info-Tafeln und Spielgeräten, wie Zick-Zack Balken und Wackelaufstieg, bieten jede Menge Spaß für einen Familienausflug. Zwei Schauteiche lassen die Welt der Fische hier lebendig werden. Der Lehrpfad wird von der Familie Greiner des Panorama-Hotels am See umgesetzt und in Eigenregie finanziert. Beide Bereiche – Park und Lehrpfad – greifen jedoch in einander und bauen thematisch aufeinander auf.

Das angrenzende Restaurant des Panorama-Hotels sorgt für eine gute Infrastruktur am gesamten Parkareal und lädt nach einer spannenden Runde durch das Gesamtareal zu einer Einkehr bei Eis, Kuchen oder Mittagstisch ein.

Für die Zukunft gibt es bereits Pläne, um das Thema „Fisch“ noch weiter zu beleben, beispielsweise durch spezielle Angebote für Schulen, Themenführungen, ein Fischerfest für Kinder und vieles mehr.