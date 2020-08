„Urlaub dahoim“ Eine Fahrt in den Urlaub im Auto oder im Helikopter – Kinderkarussell im Englischen Garten in Amberg

Foto: Ina Bogner

Einsteigen ins Auto oder sogar in den Helikopter und die Ferien genießen. Das können alle Kinder ab Freitag, 7 August. Das Karussell der Familie Neudert dreht seine Runden im Englischen Garten in Amberg direkt neben dem Eiscafé Rossini. So haben nicht nur die kleinen Spaß, auch die Großen können entspannt in der Sonne ihren Kindern beim Spielen zusehen.