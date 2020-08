Freizeit Das JuKu-Mobil macht am Adolf-Kolping-Platz in Schwandorf Halt

Anlässlich der „Kulturstadt Bayern-Böhmen“ haben der K3 Jugendtreff Schwandorf zusammen mit dem Centrum Bavaria Bohemia Schönsee eine tolle Aktion organisiert und zwar „Kunst und Kultur auf Rädern“.

Schwandorf. Das Jugendkunstmobil aus Wunsiedel (Kulturstadt 2021) , auch JuKu-Mobil genannt, kommt am Freitag, 21. August 2020 nach Schwandorf und lädt Kinder und Jugendliche zum Kreativ sein und Gestalten ein. Die Künstlerinnen und Künstler bringen kunst- und kulturpädagogische Angebote in den Jugendtreff nach Schwandorf. Das Mobil hält am Adolf-Kolping-Platz und ist ein mit Materialien und Experimenten ausgestatteter Kleinbus. Auf dem Programm steht das Bemalen von Holzschwarten. Teilnehmen können Kinder ab acht Jahren. Um die Hygiene- und Sicherheitsauflagen einhalten zu können, wird es zwei Gruppen von je fünf Kindern geben. Die erste Gruppe beginnt um 14 Uhr und kann sich bis 15.30 Uhr künstlerisch austoben. Von 16 bis 17.30 Uhr hat dann die zweite Gruppe die Möglichkeit, Holzschwarten nach eigener Phantasie zu bemalen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung erfolgt über das online Anmelde-Tool der Stadt Schwandorf unter termine.schwandorf.de.