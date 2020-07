Stadtführung „Malerwinkel-Runde“ mit feurigem Ausgang

Die erste Stadtführung nach der Coronavirus-Zwangspause: Der zertifizierte Natur - und Landschaftsführer Gerhard Besenhard führt seine Gäste am Sonntag, 9. August, um 18 Uhr auf die „Malerwinkel-Runde“. Das letzte Stück an der Naab entlang geht es diesmal mit Wachs-Fackeln zurück. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Burglengenfeld. Gerhard Besenhard zeigt auf dieser geführten Wanderung den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Schönheiten der Natur, weiß über die Geschichte des Brunnmühlbaches oder der Kirche St. Martin in Premberg zu erzählen und bringt dabei auch die Sage der Teufelsrinne am Premberger Berg den Zuhörern nahe. Das letzte Stück an der Naab geht es diesmal mit Wachs-Fackeln zurück.

Treffpunkt zu dieser geführten Tour ist am Sonntag, 9. August, um 18 Uhr auf dem Parkplatz Eislaufplatz in Burglengenfeld. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten Stirnlampen oder Taschenlampen mitbringen. Außerdem sind festes Schuhwerk und der Witterung entsprechende Kleidung für die rund elf Kilometer lange Strecke erforderlich.

Die Teilnahmegebühr (sieben Euro für Erwachsene; vier Euro für Kinder) werden vor Ort bezahlt. Anmeldungen sind nötig unter der Telefonnummer 09471/ 950261 oder 0151/ 50737929 sowie per Mail an juratours@t-online.de. Gemäß der Vorgaben der Staatsregierung ist bei der Führung der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Teilnehmern einzuhalten.