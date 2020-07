LTO-Sommertheater Familienstück „Die Kuh Rosmarie“ kurz vor der Premiere

Foto: LTO

Nach vier anstrengenden und konzentrierten Probenwochen nähert sich das Ensemble des Familienstücks „Die Kuh Rosmarie“ der Premiere. Am Donnerstag, 30. Juli, um 17 Uhr, ist es dann soweit: Die ständig nörgelnde Rosmarie lernt im Schlossgarten der Friedrichsburg in Vohenstrauß, was Toleranz und Zusammenleben bedeutet. Und das in einer bunten, rasanten Inszenierung mit stimmungsvoller Musikuntermalung durch Multi-Instrumentalisten Martin Kubetz.