Bayern-Böhmen Die Kulturstadt in Schwandorf wird eröffnet!

Foto: CeBB

Am Samstag, 1. August, laden das Centrum Bavaria Bohemia und die Stadt Schwandorf zur Eröffnung des Kulturstadt Bayern-Böhmen in Schwandorf 2020/2021 ein. Von 11 bis 15 Uhr lassen Bands aus den sechs Nachbarregionen (Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Karlsbad, Pilsen und Südböhmen) den Innenstadtbereich am Markplatz in bayerisch-böhmischen Klängen erschallen.