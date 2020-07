„Kultur ohne Grenzen“ Centrum Bavaria Bohemia lädt zu lauem Sommerabend mit Jazzklängen ein

Foto: CeBB

Der Sommer ist im vollen Gange und auch die Temperaturen entsprechen langsam dieser schönen Jahreszeit. Ideale Voraussetzungen also, um einen Sommerabend mit Freunden und Nachbarn zu genießen. Das Centrum Bavaria Bohemia lädt am Mittwoch, 22. Juli, von 17.30 Uhr bis 20 Uhr, zu einem Picknick mit Musik am Moorbad nach Schönsee ein.