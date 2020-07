Am 30. Juli Trödel oder Schätze? – Expertisentag mit dem Kuratoren-Duo

Foto: jahreiss.kommunikation foto film

Alle Porzellan- und Kunstliebhaberinnen und -liebhaber dürfen sich freuen! Am Donnerstag, 30. Juli, ist es endlich wieder soweit: Von 10 bis 17 Uhr, öffnet das Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzellan in Hohenberg an der Eger seine Pforten für den legendären Expertisentag.