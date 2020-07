Jubiläumsprogramm Weiden eröffnet Sonderausstellung – 30 Jahre Keramikmuseum

Am Freitag, 10. Juli, eröffneten Weidens Oberbürgermeister Jens Meyer und Dr. Angelika Nollert, Direktorin der Neuen Sammlung München – Covid19-bedingt – nur mit Medienvertretern und einer kleinen Auswahl der vielen Kooperationspartner im Internationalen Keramikmuseum das Jubiläumsjahr und die Sonderausstellung „Keramik aus Afrika – Highlights aus der Sammlung Herzog Franz von Bayern“.

Weiden. Den Anlass dazu bot das 30-jährige Jubiläum des Museums, das als Zweigmuseum der Neuen Sammlung – The Design Museum München im „Waldsassener Kasten“ in Weiden beheimatet ist. Das Jubiläumsprogramm umfasst Sonderausstellungen, Führungen, Vorträge, Angebote für Kinder und Jugendliche. Im Einzelnen vorgestellt wurde es von Stefanie Dietz, der Leiterin des Internationalen Keramikmuseums, Weiden.

Die Kunstedition der Stadt „Jubiläum Keramikmuseum“ von der Künstlerin Martina Leithenmayr bildete ein zusätzliches Highlight. Nach einer Einführung von Dr. Josef Straßer, Hauptkonservator der Neuen Sammlung München, führten Dr. Straßer, Dr. Angelika Nollert und Stefanie Dietz durch die Ausstellung.

„Das Keramikmuseum Weiden bereichert in jeder Hinsicht unser kulturelles Angebot. Ich freue mich mit Ihnen auf eine einzigartige Veranstaltungsreihe und danke allen, die an der Konzeption und an der Realisierung beteiligt waren, allen voran Stefanie Dietz, der Leiterin des Museums, den Mitwirkenden des Fördervereins „Die Keramischen e.V.“ und allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich ehrenamtlich beteiligt haben“, so Oberbürgermeister Jens Meyer.