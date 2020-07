Vitale Kommunen Der Freistaat fördert Städtebau im Landkreis Schwandorf

Die im Rahmen des Bayerischen Städtebauförderungsprogrammes bereitgestellten Mittel für 2020 kommen insbesondere kleineren Städten und Gemeinden im ländlichen Raum zugute. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Innenentwicklung, der Nutzung von Leerständen sowie der Einsparung von Flächen.

Landkreis Schwandorf. Im Landkreis Schwandorf erhalten fünf Gemeinden Förderung aus dem Programm. So wird Bodenwöhr mit 60.000 Euro bedacht, Bruck, Schwarzhofen sowie Wernberg-Köblitz erhalten jeweils 30.000 Euro. Diese Gelder fließen in die Entwicklung der Ortsmitten bzw. Ortskerne. Schönsee erhält im Rahmen der Förderinitiative „Innen statt Außen“ 80.000 Euro, mit der das Flächensparen unterstützt wird. Die Gesamtfördersumme im Jahr 2020 beläuft sich bayernweit auf 191 Millionen Euro. Davon gehen gut 6,3 Millionen an Kommunen in der Oberpfalz. Dabei wurden die Landesmittel des Freistaats Bayern für die Städtebauförderung auf hohem Niveau verstetigt. Flierl selbst zeigte sich erfreut über die den Kommunen gewährte Unterstützung. „Das zeigt, wie wichtig uns die Entwicklung im ländlichen Raum ist, sodass wir dort auch in Zukunft lebendige und attraktive Ortschaften erhalten können“, sagte Flierl. seien Ankerpunkte der Daseinsvorsorge, hieß es weiter.