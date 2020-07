Spielbetrieb aufgenommen Sommertheater und Kulturherbst im Landestheater Oberpfalz

Mit großer Freude nimmt das Landestheater seinen Spielbetrieb wieder auf: Die Proben für das Sommertheater „Die Kuh Rosmarie“ starteten am Montag, 6. Juli, ebenso wie der Vorverkauf. Außerdem stehen nun auch die Stücke des Kulturherbsts in Vohenstrauß fest.

Leuchtenberg. Das Sommertheater des Landestheaters Oberpfalz startet am Donnerstag, 30. Juli, mit „Die Kuh Rosmarie“ von Andri Beyeler. Die namensgebende Rosmarie ist eine wunderschöne Kuh und der ganze Stolz ihres Besitzers, des Bauern Hebeisen. Wenn sie nur nicht so etepetete wäre! Aber nicht nur Rosmarie wird im Verlauf des Stückes einiges dazu lernen … An insgesamt sieben Spielterminen werden die großen und kleinen Zuschauer die streitfreudige Kuh und viele andere Bewohner des Bauernhofs kennen und lieben lernen. „Ein fantastisches Stück voller Wortwitz – in unserer Inszenierung auch mit einem Multi-Instrumentalisten, der die Live-Musik beisteuern wird“, verrät Regisseur Till Rickelt.

Ende September geht das LTO dann in die Vollen und startet den zweiten Kulturherbst in der Stadthalle Vohenstrauß. „Nach vielen Überlegungen ist nun ein Spielplan entstanden, der unsere Besucher begeistern wird“, ist sich Geschäftsführer Wolfgang Meidenbauer sicher, „zusätzlich zu den LTO-Inszenierungen haben wir ein fantastisches Rahmenprogramm organisiert – dazu aber erst später mehr, ein paar Geheimnisse müssen wir uns ja auch noch bewahren.“ Der LTO-Kulturherbst startet mit der Wiederaufnahme der „Kuh Rosmarie“ am 4. Oktober.

Am 8. Oktober wird eine Inszenierung des klassischen Stoffes „Cyrano de Bergerac“ den Abendspielplan einleiten: Edmond Rostands Komödie über den gewitzten Worterfinder und brillanten Fechter vereint Tragik und Burleske in einem dramatischen Meisterwerk, das seit seiner Uraufführung 1897 in verschiedenen Fassungen in ganz Europa gespielt wird. Und zu guter Letzt lässt das LTO es sich nicht nehmen, der Corona-Pandemie einen ganz eigenen Stempel aufzudrücken: Für die Stückentwicklung „Mit Mundschutz und Schwimmnudel – eine Must-go-on-Show (Arbeitstitel)“ wird anhand einer fiktiven Theatertruppe alles auf die Bühne gebracht, was Sie schon immer über Chaos-Kultur in Coronazeiten wissen wollten. Oder haben Sie eine Vorstellung davon, wie man eine Liebesszene mit eineinhalb Metern Abstand spielt?

„Die Kuh Rosmarie“ von Andri Beyeler im Schlossgarten der Friedrichsburg hat ihre Premiere am Donnerstag, 30. Juli, um 17 Uhr, und dauert 60 Minuten. Weitere Spieltermine: 2. August, 6. August, 9. August, 13. August, 14. August und 15. August, jeweils 17 Uhr. Erwachsene zahlen 11,50 Euro, Kinder 8 Euro, ein Familienticket kostet 35 Euro. Tickets sind wegen der notwendigen Aufnahme von Kontaktdaten ausschließlich im Internet unter www.NT-Ticket.de, in den Oberpfalz-Medien-Verlagshäusern Amberg und Weiden sowie über das Kartentelefon des LTO unter der Telefonnummer 09659/ 93100, von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, erhältlich. Besucher werden gebeten, sich kurz vor Vorstellungsbesuch über die aktuellen Schutzmaßnahmen im Internet unter www.landestheater-oberpfalz.de zu informieren. Der Kulturherbst ab Oktober in der Stadthalle Vohenstrauß startet mit „Die Kuh Rosmarie“ (ab 4. Oktober), „Cyrano de Bergerac“ (ab 8. Oktober) und „Mit Mundschutz und Schwimmnudel – eine Must-go-on-Show“ (ab 22. Oktober). Der Vorverkauf startet ab August.