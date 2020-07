Eröffnung Sonderausstellung Handwerk in Weiden in der Oberpfalz

Zunfttruhe der Weidener Metzger von 1783. Foto: Stadt Weiden

Im Rahmen eines Pressetermins eröffneten Weidens Oberbürgermeister Meyer, Frau Vorsatz und Herr Dr. Schott vom Kulturamt sowie die Kreishandwerkerschaft Weiden die neue Sonderausstellung „Gott schütze ein ehrbares Handwerk: Zünfte und Handwerk in Weiden“ des Stadtmuseums. Darin wird an die reiche Handwerkstradition, die insbesondere in vorindustrieller Zeit, aber zum Teil auch noch heute, das gewerbliche Leben in Weiden prägte erinnert.