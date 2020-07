Nach Gewitter Kurze Zwangspause für Wackersdorfer Autokino – Riss in der Leinwand

Aufgrund des komplexen Reparaturverfahrens läuft der Kinobetrieb voraussichtlich erst zum 7. Juli wieder an. Foto: Michael Weiß/VG Wackersdorf

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 1. auf 2. Juli, zog ein schweres Gewitter über Wackersdorf, auch das Autokino an der Gokart-Bahn war betroffen. Die laufende Veranstaltung musste abgebrochen werden, durch den plötzlich auftretenden starken Wind entstand ein längerer Riss in der aufblasbaren Großleinwand.