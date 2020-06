Eigentlich für Herbst geplant 22. Weidener Max-Reger-Tage können nicht stattfinden

Die 22. Weidener Max-Reger-Tage, die im September/Oktober dieses Jahres hätten stattfinden sollen, müssen aufgrund der derzeitigen Lage zum Bedauern der Veranstalter abgesagt werden. Eine Durchführung aller bereits geplanten und festgelegten Konzerte und Veranstaltungen ist nach sorgfältiger Überprüfung leider nicht möglich, um Publikum und Ausführende nicht zu gefährden.

Weiden. Vorgesehen ist, das diesjährige Festivalprogramm eins zu eins in das Jahr 2021 zu verlegen, vorausgesetzt, die Corona-Situation lässt dies zu. In diesem Jahr wollen die Veranstalter ihrem Publikum aber doch etwas Reger-Musik bieten: Geplant sind Anfang Oktober zwei bis drei Konzerte in großen Räumlichkeiten, wo die entsprechenden Abstandsregelungen und Auflagen eingehalten werden können. Auch eine Aufzeichnung und mediale Aufbereitung der Konzerte ist geplant. Nähere Infos zu den geplanten Konzerten 2020 werden rechtzeitig über die Medien, auf der städtischen Homepage unter www.weiden.de und auf der Homepage der Max-Reger-Tage unter www.maxregertage.de bekanntgegeben.