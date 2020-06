Erstes Video online „Der Schwurbel-Kanal“ – „Ovigo“-Theater mit satirischer YouTube-Show gegen Verschwörungstheorien

Immer wieder geistern neue, krude Verschwörungsthesen zur aktuellen Corona-Krise durch das Internet. Das „Ovigo“-Theater hat die aktuelle Spielpause genutzt, um ein deutliches Zeichen gegen Verschwörungstheoretiker (auch „Schwurbler“ genannt) zu setzen. In einer ersten Pilot-Folge wurde nun „Der Schwurbel-Kanal“ auf YouTube veröffentlicht.

Oberviechtach. Das 26-minütige Video ist eine völlige Überzeichnung und Mixtur bekannter Verschwörungstheorien und Theoretiker. Florian Wein und Michael Zanner schlüpfen als Prof. Dr. Giselherr von Sturmhagel und Olaf Busenmann in die Hauptrollen. Technisch ausgestattet wurde die Produktion von Veranstaltungstechnik Seibicke. Schnitt und Video-Produktion übernahm Roberto Richter. Anna Klepser war für Ausstattung und Requisite zuständig. Dem Video ist die durchaus aufwändige Produktion durchaus anzusehen, auch wenn vieles gewollt billig aussehen sollte.

„Völlig verrückte und inakzeptable Verschwörungstheorien aufs Korn zu nehmen, ist gar nicht so einfach“, so „Ovigos“ künstlerischer Leiter Florian Wein. „Immerhin sollte eine Satire überzeichnen und die Dinge extremer darstellen. Da viele dieser Original-Videos, die ja tatsächlich ernst gemeint sind, schon an Realsatire grenzen, mussten wir eben noch einen oben drauf setzen. Und das hat mächtig Spaß gemacht.“

Das „Ovigo“-Theater möchte dabei auch unterstreichen, dass sie die Maßnahmen der Regierung versteht und voll mitträgt: „Auch uns trifft die Krise hart. Unzählige Termine mussten ausfallen und werden auch noch ausfallen. Aber wenn es Menschen gibt, die meinen, sie wären schlauer als Virologen und müssten eine Epidemie leugnen, dann hört bei uns auch die Toleranz auf. Schließlich sind viele Menschen gestorben. Vielleicht schaffen wir es mit dem Video sogar, dass der ein oder andere ‚Schwurbler‘ erkennt, wie blödsinnig die meisten dieser Thesen eigentlich sind“, so Wein. In unzähligen Videos haben sich Popstars, B-Promis oder vermeintliche Wissenschaftler zu Wort gemeldet, die das Vorgehen von Bundeskanzlerin Merkel und Co. nicht nur kritisieren, sondern auch die Existenz von COVID-19 leugnen und an eine Weltverschwörung glauben, die von Männern wie Bill Gates vorangetrieben wird.

„Der Schwurbel-Kanal“ ist auf dem YouTube-Kanal des „Ovigo“-Theaters oder auf deren Facebook-Seite zu sehen. Entsprechende Links gibt es im Internet unter www.ovigo-theater.de. Das Video direkt findet man im Internet unter youtu.be.