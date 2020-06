In Wackersdorf Autokino für Familien und den guten Zweck

Seit dem 19. Mai läuft das Wackersdorfer Autokino auf dem Event-Parkplatz des ProKart Raceland in der Industriestraße. Pünktlich in den Pfingstferien rüstet der Kinobetreiber nach: Ab sofort steht eine zusätzliche LED-Leinwand zur Verfügung, auf der an den nächsten Nachmittagen insbesondere Kinder- und Familienfilme laufen werden. Parallel startet das Kino eine Charity-Aktion.

Wackersdorf. „Der Betrieb mit Projektor und großer Leinwand läuft selbstverständlich weiter. Allerdings eben erst nach Dämmerung“, so Betreiber Frederik Hohrath. Die technisch notwendigen späten Spielzeiten nach 21 Uhr seien in der Regel nur schwer mit Familien und Kindern vereinbar. Der Eventplaner des Kinos, Lucas Kosz, ergänzt: „Mit der LED-Technik werden wir ab sofort Filme um 14.30 und 17 Uhr zeigen.“ Vollständig auf LED umzusteigen sei übrigens keine Option. „Für zahlreiche Filme gibt es Mindestanforderungen, die wir nur mit Hochleistungsprojektor erfüllen können. Das gilt vor allem für neue Filme. Wir hoffen, dass auf absehbare Zeit wieder brandneue Filme in die Kinos kommen – und somit ins Wackersdorfer Autokino“, erklärt Hohrath.

Während der Pfingstferien haben die Betreiber außerdem eine Charity-Aktion ins Leben gerufen. „Von jedem Ticket, das wir bis einschließlich 14. Juni verkaufen, geht jeweils ein Euro an einen guten Zweck“, freut sich Lucas Kosz. Wohin man die finale Summe genau spenden werde, sei noch offen: „Wir haben drei konkrete Adressaten im Fokus. Je nach Spendensumme werden wir vielleicht aufteilen“, ergänzt Hohrath. Seine soziale Ader hat das Autokino-Team bereits vergangene Woche unter Beweis gestellt. Nach dem Vollbrand einer Lackiererei in Wackersdorf erhielten alle Einsatzkräfte freien Eintritt in das Autokino: „Wir haben auf die Schnelle sicher nicht alle erreicht – egal ob Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und so weiter. Wer bei dem Brand im Einsatz war und noch keine Freikarte erhalten hat, meldet sich einfach über die Kontaktfunktion auf unserer Homepage oder über Facebook bei uns. Wir regeln das“, so Kosz.

Die Macher des Autokinos haben das Programm währenddessen auf kreative Veranstaltungskonzepte ausgeweitet. So gingen eine Autodisko mit dem Regensburger DJ Pierre van Hooven und ein Autokonzert mit Malle-Stars wie Mia Julia über die Bühne. Eine weitere Autodisko folgt am Freitag, 12. Juni – dann allerdings bereits ab 21.30 Uhr, die Veranstaltung endet dafür früher gegen 24 Uhr. Auf der großen Kinoleinwand flimmern in den kommenden Tagen Streifen wie „Midway – Für die Freiheit“, „Lindenberg! Mach dein Ding“ und das Nostalgie-Highlight „Zurück in die Zukunft“. Die „kleine“ LED-Wand mit 28 Quadratmetern startet mit „Pets 2“, „Trolls World Tour“ und „Mia und die Traumzauberer“. Das ausführliche Programm mit Spielzeiten und die Tickets gibt es online unter kino-schwandorf.com. Für Kinder- und Familienfilme, die auf der LED-Leinwand gezeigt werden, gelten ermäßigte Preise.