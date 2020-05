Kultur Bücherzelle freut sich jetzt vor dem Mehrgenerationenhaus in Maxhütte-Haidhof auf Leser

Aufmerksamen Nutzern der Bücherzelle dürfte es nicht entgangen sein: Die große, gelbe Bücherzelle ist wieder einmal umgezogen.

Maxhütte-Haidhof. Seit Kurzem steht die „Bücher-Telefonzelle“ vor dem Eingang zum Mehrgenerationenhaus in der Regensburger Straße 20 in Maxhütte-Haidhof. „Dank dem Bauhof Maxhütte-Haidhof verlief das Aufstellen völlig problemlos und nun sind ausgelesene Bücher kein Problem mehr“, so Büchereileiterin Rita Demleitner bei der Begutachtung der Bücherzelle.

Eine Bitte in eigener Sache

Hierzu erneut eine bereits mehrfach getätigte Bitte: Die Bücherzelle ist kein Abfalllager für alte Kellerware! Leider mussten wir dies im Städtedreieck in der Vergangenheit immer wieder feststellen. Die Büchereien und Buchgeschäfte im Städtedreieck stellen regelmäßig Leseexemplare, neue bzw. neuwertige Bücher für die Zelle zur Verfügung. Den aktuellen Lesestoff gegen Bücher von 1954, Kataloge oder Groschenromane etc. auszutauschen sollte einfach nicht passieren. Teilweise wöchentlich muss eine Büchereiangestellte die Zelle kontrollieren und solche Ladenhüter entsorgen. Im schlimmsten Falle bedeutet dies, dass die beliebte Aktion eingestellt wird.

So funktioniert die Bücherzelle

Die Bücherzelle ist während des Tages geöffnet und wird am Abend zugesperrt. Bis Ende September 2020 steht die Bücherzelle nun vor dem Mehrgenerationenhaus. Es besteht die Möglichkeit ein eigenes Buch gegen ein Buch aus der Zelle auszutauschen. Das eigene Exemplar darf dabei nicht älter als fünf Jahre sein. „Städtedreieck liest“ wünscht viel Spaß beim Lesen und Tauschen!