Keine Termine im Juli Corona-Pandemie − Ovigo-Theater sagt „Emil und die Detektive“ und „Eine ganz heiße Nummer“ ab

Generalprobe von „Emil und die Detektive“ am 13. März in Pfreimd, unmittelbar vor der Absage der Produktion. Foto: Florian Wein

Der Ovigo Theater e. V. leidet weiterhin an der Unterbrechung durch das Coronadirus. „Emil und die Detektive“ wurde unmittelbar vor der Premiere am 14. März abgesagt. Seitdem ruht der Theaterbetrieb. In einer Online-Vorstandssitzung wurden nun weitere wichtige Entscheidungen getroffen.