Digital Internationaler Museumstag 2020 – Live-Stream aus dem Porzellanikon

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 17. Mai, ist es wieder soweit: Der Internationale Museumstag steht an und wird dieses Jahr zum ersten Mal digital stattfinden. Dazu wagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des „Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzellan“ ein aufwendiges Experiment und übertragen ab 14 Uhr live aus dem Museum per Youtube.