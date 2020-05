Am 12. Mai Das Oberpfälzer Freilandmuseum öffnet wieder!

Das gesamte Team des Oberpfälzer Freilandmuseums in Nabburg freut sich, dass ab Dienstag, 12. Mai, das Museum wieder öffnen darf. Dabei steht selbstverständlich die Sicherheit für die Besucher und Mitarbeiter an oberster Stelle. Mit großer Sorgfalt hat das Team rund um den neuen Museumsleiter, Dr. Tobias Hammerl, die nötigen Maßnahmen getroffen, um den Museumsbesuch für alle zu einem schönen und vor allem sicheren Erlebnis zu machen.

Nabburg. Die Besucher werden gebeten, folgendes zu beachten:

Bitte achten Sie auf ausreichend Sicherheitsabstand zueinander (mindestens 1,5 Meter)! Zur Einhaltung des vorgeschrieben Mindestabstandes von 1,5 Metern zwischen den Besuchern werden die Parkplatzflächen mit Sprayfarbe markiert.

Bitte beachten Sie die Maskenpflicht innerhalb des Eingangsgebäudes und in allen Museumsgebäuden.

Bitte beachten Sie die maximal zugelassene Besucherzahl in den Museumsgebäuden. Die Angabe der maximal zugelassenen Besucher pro Haus finden Sie vor den Häusern.

Falls Sie sich krank fühlen und/oder grippeähnliche Symptome haben, bleiben Sie zu Hause.

Das Einhalten von strengen Hygienemaßnahmen ist für das Oberpfälzer Freilandmuseum selbstverständlich und das Museumspersonal wurde diesbezüglich eingewiesen. Bitte beachten Sie die Hinweise im gesamten Gelände.

Sprechen Sie gerne die Museumsmitarbeiter an, wenn Sie Fragen haben!

Dr. Hammerl ist sich sicher: „Wenn sich alle Besucher an diese Regeln halten, steht einem tollen Ausflug in unser Museum nichts im Weg. Und der Ausflug lohnt sich! Zum ersten Mal in der Museumsgeschichte haben unsere „Pinzgauer Rinder“ Zwillingskälber zur Welt gebracht, die jetzt auf unseren blühenden Wiesen unterwegs sind! Und seit letzter Woche kann man unsere neugeborenen Ferkel vom „Schwäbisch-Hällischen-Hausschwein in ihrem Gehege sehen. Das Gelände und die Gebäude sind in bestem Zustand und wir freuen uns auf alle, die zu uns kommen.“