Kulturfonds 2020 Freistaat fördert Kulturprojekte im Landkreis Schwandorf mit 189.100 Euro

Foto: 123rf.com

„Mit 189.100 Euro für Kulturprojekte in Nabburg, Schwandorf, Oberviechtach und Burglengenfeld können wir das Kulturangebot in der Region um eine weitere Facette bereichern. Der Freistaat zeigt sich mit der Förderung aus dem Kulturfonds auch in diesem Jahr wieder als ein zuverlässiger Partner in der Kulturförderung“, so der Schwandorfer Stimmkreisabgeordnete Alexander Flierl.