Virtueller Museumsbesuch Oberpfälzer Freilandmuseum im Livestream – Videotour durchs Stiftlanddorf

Foto: Marco Linke

„Da unsere Besucher zurzeit nicht zum Freilandmuseum kommen können, muss das Freilandmuseum zu unseren Besuchern kommen. Wir werden am kommenden Sonntag, 3. Mai, für unsere Facebook-Fans und alle, die es noch werden wollen, eine Videotour durch das Stiftlanddorf Live und in Farbe übertragen“, kündigt der Leiter des Oberpfälzer Freilandmuseums, Dr. Tobias Hammerl, an.