Corona-Krise Landestheater Oberpfalz sagt Sommerfestspiele 2020 ab

Wegen der Corona-Krise sieht sich das Landestheater Oberpfalz (LTO) gezwungen, die Sommerfestspiele 2020 (Burgfestspiele Leuchtenberg) komplett abzusagen.

Leuchtenberg. „Es ist die schwerste Entscheidung, die ich als Geschäftsführer bisher treffen musste,“ kommentiert Wolfgang Meidenbauer, „aber die Unplanbarkeit der nächsten Wochen und Monate macht eine Durchführung unmöglich. Die Gesundheit der Künstlerinnen und Künstler und des Publikums hat für uns absolute Priorität.“ Alle Mitarbeiter werden vorerst bis zum Herbst in Kurzarbeit geschickt. Karteninhaber können das Eintrittsgeld entweder spenden oder in einen Gutschein für spätere Vorstellungen umwandeln.

„Es ist uns nicht möglich, die Sommerfestspiele in einem Rahmen durchzuführen, der sowohl die Künstlerinnen und Künstler, als auch das Publikum ausreichend schützt,“ so Meidenbauer. Zwar stehe eine Entscheidung der bayerischen Landesregierung bezüglich zugelassenen Veranstaltungsgrößen und Auflagen noch aus, aber es sei vollkommen unwahrscheinlich, dass die Vorstellungen mit mehreren Hundert Besuchern ohne gravierende Einschränkungen stattfinden könnten. Verschiedene Szenarien wurden im Team des LTO mehrfach besprochen. „Das Problem ist, dass jedes Szenario zu umfänglichen wirtschaftlichen Belastungen bei hohem Planungsrisiko führt, etwa wenn wir nur ein Drittel der vorgesehenen Plätze besetzen, um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten,“ erläutert Meidenbauer, „das können wir auch gegenüber unseren Förderern nicht verantworten.“

Auch eine Verlegung der Sommerfestspiele in den Juli und August könne das Problem nicht lösen: „Wir können kaum zwei Wochen in die Zukunft schauen, um zu planen, aber wir müssten jetzt mit Proben und Aufbauten beginnen, selbst wenn wir erst im Juli starten würden.“ Die einzig sinnvolle Entscheidung sei daher, die Sommerfestspiele abzusagen. Im Hinblick auf die Existenzsicherung des Landestheaters bedeutet das für die rund 20 Mitarbeiter auch, zumindest die nächsten drei Monate in Kurzarbeit zu verbringen, was bei den sowieso niedrigen Theatergagen einen herben Einschnitt darstellt. Trotzdem sei die Entscheidung einvernehmlich gefallen, so die Verantwortlichen.

„Einen letzten Hoffnungsschimmer wollen wir uns aber bewahren,“ so künstlerischer Leiter Till Rickelt, „falls sich die Lage in den nächsten Monaten deutlich bessert, werden wir darauf kurzfristig reagieren.“ Man sei sich des öffentlichen Auftrags, dem Publikum ein Angebot zu machen, sehr wohl bewusst. „Wir rechnen auch nach dem Sommer noch mit Auflagen,“ so Meidenbauer, „aber wir konzentrieren nun alle Ressourcen darauf, den Kulturherbst in Vohenstrauß auch mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen für Künstlerinnen und Künstler und Publikum zu einem furiosen Wiedereinstieg ins Theaterleben zu gestalten.“ Für alle Besucher, die sich bereits Karten gesichert haben, bietet das Landestheater zwei Möglichkeiten: Bei Vorlage der Karten lassen sie sich unkompliziert in Gutscheine umwandeln, dafür genügt eine Mail an info@landestheater-oberpfalz.de oder ein Anruf beim Kartentelefon unter der Nummer 09659/ 93100 (Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr).

Die Verantwortlichen machen aber auch deutlich, dass die Absage der Sommerfestspiele durch die Einnahmenausfälle letztlich eine Gefährdung des gesamten Theaters darstellt. „Die Gutscheine verschieben die Problematik leider nur auf später,“ ergänzt Meidenbauer, „wir können im Herbst ja nicht einfach doppelt so viele Vorstellungen spielen.“ Deshalb freue man sich über jede gespendete Eintrittskarte, auch dafür genüge eine kurze Nachricht oder ein Anruf. Spendenbescheinigungen werden bei vorliegender Adresse natürlich ausgestellt und zugesandt. Wie auch immer sich die Besucher entscheiden – das LTO freut sich, alle Zuschauer im Herbst endlich wieder mit Theater aus der Oberpfalz für die Oberpfalz begeistern zu können! Alle Informationen finden sich auch auf der Webseite des Landestheaters Oberpfalz im Internet unter www.landestheater-oberpfalz.de.