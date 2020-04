Corona-Pandemie Die Stadt Burglengenfeld sagt die Maidult ab

Aufgrund der Corona-Lage hat sich der Krisenstab der Stadt Burglengenfeld entschieden, die Maidult abzusagen. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, erklärt Bürgermeister Thomas Gesche, „aber die Gesundheit unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger hat Vorrang vor allem anderem“.

Burglengenfeld. Die Maidult auf dem Volksfestplatz wäre am 30. April 2020 gestartet, also nur wenige Tage nach Ende der Ausgangsbeschränkungen, die bis einschließlich 19. April 2020 für Bayern gelten. „Wir können heute noch nicht absehen, wie es im Anschluss weitergeht“, so Gesche, „aber die aktuellen Entwicklungen sprechen eindeutig gegen Großveranstaltungen und Feste mit vielen Menschen, die dicht an dicht nebeneinander sitzen“.

Gesche hat bereits Festwirt Gerhard Böckl, den Schaustellerbetrieb Schneider und die Brauerei Naabeck über die Entscheidung informiert. Nicht zuletzt will er auch ein wenig Zuversicht für die Zukunft vermitteln: „Wir denken über einen Ausweichtermin im Herbst nach“, so der Bürgermeister, „auch wenn derzeit noch keine konkreten Aussagen gemacht werden können“. Dies sei abhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Krise.