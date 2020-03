Ovigo Theater informiert „Emil und die Detektive“ bis 4. April abgesagt

Die geplante Premiere von „Emil und die Detektive“ am Samstag, 14. März, in Pfreimd muss ausfallen. Aufgrund der steigenden Zahl von Coronavirus-Fällen und der hohen Ansteckungsgefahr bei Veranstaltungen muss das Ovigo Theater den Vorstellungsbetrieb bis einschließlich 4. April 2020 einstellen. Damit folgen wir auch den Empfehlungen der Bayerischen Staatsregierung.

Regensburg. „Innerhalb des Vorstands mussten wir nun diese schwere Entscheidung treffen“, so der 1. Vorsitzende Florian Wein. „Vor allem die Kinder im Ensemble sind untröstlich, dass ihre harte Arbeit nun nicht belohnt werden kann. Doch wir hoffen, ab dem 18. April wieder voll einsteigen zu können“, so Wein weiter. „Emil und die Detektive“ wird dann im Vereinsstodl Pertolzhofen gespielt. Am 25. und 26. April stehen Aufführungen im Kubus Ursensollen an. „Wir werden die Situation ständig neu prüfen“, so Wein. Wenn sich die Lage bessert, sollen die betroffenen „Emil“-Termine in Pfreimd (14., 20., 21. und 22. März), Neunburg vorm Wald (28. und 29. März) und Regenstauf (4. April) entsprechend nachgeholt werden.

Wer über OK-Ticket Karten gekauft hat, bekommt das Geld zurückerstattet. Wer die Tickets in einer Vorverkaufsstelle erworben hat, kann diese bis 28. März dort zurückgeben. Wer seine Karten für eine andere Vorstellung umbuchen lassen möchte, kann sich per Mail info@ovigo-theater.de oder die Telefonnummer 0160 / 96 22 71 48 melden. Weitere Informationen gibt es auch im Internet über www.ovigo-theater.de.