Neuer Botschafter Michael Horsch macht Werbung für den Landkreis Schwandorf

Seit 2018 ernennt der Landkreis Schwandorf in Zusammenarbeit mit dem Verein „Partner für den Landkreis Schwandorf“ jährlich drei Botschafter, die jeweils in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens wirken und Werbung für unseren schönen Landkreis machen sollen.

Schwandorf. Am Dienstag, 10. März, erfolgte durch Landrat Thomas Ebeling und dem 1. Vorsitzenden des Partnervereins Alois Hagl eine weitere Ernennung: Michael Horsch wurde zum „Botschafter für den Landkreis Schwandorf“ ernannt. Die Übergabe der Ernennungsurkunde erfolgte im Rahmen einer kleinen Feierstunde in den Räumen der Firma Horsch am Sitzenhof.

Michael Horsch gründete 1984 zusammen mit seinem Onkel Walter die Horsch Maschinen GmbH, eines der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Landtechnik-Branche. Michael Horsch leitet das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Philipp und seiner Frau Cornelia. Seine tiefe Verbundenheit mit dem Landkreis Schwandorf sowie sein internationales Wirken gewährleisten die besten Voraussetzungen, den Landkreis Schwandorf künftig als Botschafter zu vertreten.