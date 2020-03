Hüben wie drüben Im Oberpfälzer Freilandmuseum beginnt die Saison

Foto: Felix Schäffer

„Egal ob Gartentürl oder Staatsgrenze: Das Oberpfälzer Freilandmuseum wird ab dem 21. März das ‘Hüben wie Drüben‘ sowohl an den kleinen, alltäglichen Grenzen, als auch an den großen Länder- und Kulturgrenzen in den Fokus nehmen.“, verspricht Museumsleiter Dr. Tobias Hammerl.