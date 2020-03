Coronavirus Landestheater Oberpfalz sagt alle Veranstaltungen bis Ende März ab

Wegen der aktuellen Lage hinsichtlich des Coronavirus sagt das Landestheater Oberpfalz (LTO) ab sofort alle Vorstellungen bis Ende März ab.

Leuchtenberg. „Die Entscheidung ist uns gerade jetzt, nach der anstrengenden, aber erfolgreichen Premiere von ,Willkommen bei den Hartmanns‘ und der anstehenden Wiederaufnahme von ,Resl Unser‘ in Konnersreuth natürlich nicht leichtgefallen“, so Geschäftsführer Wolfgang Meidenbauer. Die Risiko-Einschätzung des LTO würde aber auch vom zuständigen Gesundheitsamt geteilt. Angesichts der Theaterschließungen in Nürnberg, Regensburg, München und vielen weiteren Orten sei es nun wichtig, auch als Kulturbetrieb mit kleineren Veranstaltungen rechtzeitig dafür Sorge zu tragen, dass sich das Virus in den Theatervorstellungen nicht weiterverbreitet.

Betroffen sind die folgenden Veranstaltungen: „Willkommen bei den Hartmanns“ am 19., 20., 21. und 22.März sowie „Resl Unser“ am 14., 28. und 29. März. Zudem fällt auch die Podiumsdiskussion mit Bernhard Setzwein am Sonntag ,29. März, aus.

Internetkäufer erhalten ihr Geld von NT-Ticket automatisch zurückerstattet. Alle anderen Besucher werden gebeten, sich an die jeweilige VVK-Stelle zu wenden, um ihr Geld zurückzuerhalten. Das Landestheater Oberpfalz versucht, die Vorstellungen gegebenenfalls im Herbst nachzuholen. Betroffene können sich auf der Webseite des Landestheater Oberpfalz im Internet unter www.landestheater-oberpfalz.de oder dem Facebook-Auftritt des LTO im Internet unter www.facebook.com informieren.