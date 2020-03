Oberpfälzer Volkskundemuseum Museums-Rallye 2020 – „Spaß an Geschichte im Vordergrund“

Die „Museums-Rallye“, eine Aktion des Oberpfälzer Volkskundemuseums, startet in diesem Jahr einen Monat früher. 36 teils einfache, zum Teil auch knifflige Fragen hat sich Leiterin Dr. Margit Berwing-Wittl einfallen lassen, bei denen Kinder das Museum in seiner ganzen Vielfalt spielerisch kennen lernen können.

Burglengenfeld. „Schulklassen auf Entdeckungsreise, das liegt mir am Herzen“, so Berwing-Wittl, darum wolle man trotz laufender Umbauarbeiten auch in diesem Jahr nicht auf die Rallye verzichten. Die Museums-Rallye startet am Montag, 23. März, und läuft bis zum 28. Juni. Mitmachen können alle Kinder und Jugendlichen von acht bis 16 Jahren, ebenso sind Eltern, Großeltern und Schulen oder gleich ganze Schulklassen eingeladen, sich daran zu beteiligen.

Große Gewinne gibt es in diesem Jahr nicht, dennoch verspricht Berwing-Wittl allen Teilnehmern für korrekt ausgefüllte Fragebögen einen kleinen Preis und stellt klar: „Der Spaß an Geschichte steht im Vordergrund“. Der Eintritt ist im Aktionszeitraum für alle Einzelteilnehmer, Gruppen und Schulklassen kostenlos, Fragebögen zur Museums-Rallye liegen in ausreichender Zahl bereit. Für die Teilnahme ist etwa eine Stunde einzuplanen.

Besuche von Schulklassen und Gruppen sind jederzeit auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten (Mittwoch bis Freitag und Sonntag, 14 bis 17 Uhr) möglich. In diesem Fall bittet Dr. Berwing-Wittl um Voranmeldung unter der Telefonnummer 09471/ 60 25 83 oder per Mail an volkskundemuseum@burglengenfeld-online.de.