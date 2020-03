Jetzt anmelden Senioren sind zum Maxhütter Rosenball geladen

Bürgermeisterin Dr. Susanne Plank, Ute Hierl und Cornelia Kiener freuen sich auf den Rosenball. Foto: Stadt Maxhütte-Haidhof/Anita Alt

„Rosen sind die Blumen der Liebe“, da ist sich Hauptorganisatorin des Maxhütter Rosenballs Ute Hierl vollkommen klar. Ganz im Zeichen des Mottos „Rosenball“ wird sich die Stadthalle in Maxhütte-Haidhof am Sonntag, 17. Mai, wieder in ein Meer voller Rosen verwandeln.