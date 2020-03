Gruseln im Gewölbekeller „Walpernacht und Hexentanz“ im Volkskundemuseum

Der 30. April (Walpurgisnacht) ist im alten Volksglauben der Festtag der Hexen und Geister. An diesem Tag findet ab 20 Uhr im Gewölbekeller des Oberpfälzer Volkskundemuseums eine „Walpernacht mit Hexentanz“ statt, zu der das Museum und die „Zauber-Elfen“, eine Tischharfengruppe der VHS im Städtedreieck unter Leitung von Uschi Rappl, einladen.

Burglengenfeld. Es wird ein unterhaltsamer und informativer, aber auch ein wenig gruseliger Abend, wie es sich in der Walpurgisnacht gehört, der Nacht vor dem 1. Mai, wenn sich die Hexen treffen und allerlei Schabernack anstellen! Als „Hexenmeister“ konnte dafür wiederum Stadt- und Gästeführer Gerhard Besenhard gewonnen werden, der in unnachahmlicher Weise die Gäste mithilfe von szenischen Darbietungen von Sitten und Sagen aus früherer Zeit mitnehmen wird. Die „Zauber-Elfen“ begleiten seine Vorträge mit schaurig-schönen Musikstücken. Weitere Überraschungen werden noch nicht verraten.

Eine Besonderheit dieser Veranstaltung ist der Ort – die Walpernacht findet nämlich im uralten Gewölbekeller des Museums aus dem 16. Jahrhundert statt, deshalb sollte unbedingt auf warme Kleidung und festes Schuhwerk geachtet werden. Und Angst vor Spinnen sollte man auch nicht haben.

Eintrittskarten und Reservierungen sind ab sofort zum Preis von acht Euro im Volkskundemuseum unter der Telefonnummer 09471/ 60 25 83 oder per Mail an museumbul@gmx.de sowie im Buch- und Spielladen von Ingrid Nörl am Marktplatz zu den üblichen Öffnungszeiten erhältlich. Einlass ist ab 19 Uhr. Da die Sitzplätze in dem historischen Keller naturgemäß beschränkt sind, wird dringend um Reservierung beziehungsweise Erwerb von Karten im Vorverkauf gebeten. Bei großer Nachfrage ist als zweiter Aufführungstermin Freitag, 1. Mai, 20 Uhr vorgesehen. Reservierungen für den Ersatztermin sind ebenfalls ab sofort möglich.