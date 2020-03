Nordbayerischer Zithertag Im Oberpfälzer Freilandmuseum geht das „Zithern“ um

Das Ensemble Saitenwind im Oberpfälzer Freilandmuseum. Foto: Felix Schäffer

Um die „Hausmusik“ weiter zu fördern, veranstaltet der Landesverband „Zither in Bayern e.V.“ in Zusammenarbeit mit dem Oberpfälzer Freilandmuseum in Nabburg auch im Jahr 2020 wieder einen „Nordbayerischen Zithertag“. Am Sonntag, 22. März, können Besucher in den historischen Häusern und Gehöften den Klängen bekannter Musikgruppen und Solisten lauschen und einen Tag in herrlicher Atmosphäre genießen.