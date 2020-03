„Boogie-Babies“ Rückblick auf ein erstes, erfolgreiches Jahr Vereinsführung

Am Freitag, 6. März, trafen sich die „Boogie-Babies“ zur alljährlichen Hauptversammlung in Bodenwöhr.

Bodenwöhr. Nach der Begrüßung der Anwesenden durch den ersten Vorsitzenden Johannes Hien und Genehmigung der Tagesordnungspunkte gab der Kassier Christian Herrmann seinen Bericht zu den Finanzen des Vereins ab. Dieser wurde durch die Kassenprüfer bestätigt. Der Verein steht auf einer soliden finanziellen Basis.

Im Anschluss daran konnte der erste Vorsitzende eine erfolgreiche Bilanz für sein erstes Jahr im Amt ziehen. Der Grund- und Aufbaukurs mit Wilma und Gerhard Weig, dem Bundestrainerpaar Petra und Michael Gleixner und den amtierenden deutschen Meistern Kerstin und Johannes Hien sowie die Durchführung eines internen Seminars mit dem international erfolgreichen Trainerpaar Anna Tyutyunyuk und Masi Saurén waren Highlights im Jahr 2019. Zusätzlich konnte für das alljährliche Weihnachtstraining der Präsident des Bayerischen Rock‘n Roll und Boogie-Woogie-Verbandes Horst Gampfer, gewonnen werden. Leider konnten die beiden Turnierpaare, Kerstin und Johannes Hien verletzungsbedingt sowie Patricia Renatus und Tobias Rudolf wegen beruflicher Beanspruchung nur an wenigen Turnieren, jedoch hier sehr erfolgreich teilnehmen.

Nach der Entlastung der Vorstandschaft durch die anwesenden Mitglieder wurde dann die Katze aus dem Sack gelassen: Die „Boogie-Babies“ wurden 2002 als Verein selbstständig und feiern somit in diesem Jahr den „18. Geburtstag“. Aus diesem Grund soll am 10. Oktober besonders gefeiert werden, denn die „Babies“ werden volljährig. Die Planung und Organisation sind bereits so weit fortgeschritten, dass den Mitgliedern bei der Versammlung der Stand der Organisation und das Rahmenprogramm mitgeteilt werden konnte. Vom 10. bis zum 11. Oktober gibt es ein großes Programm: Ein zweitägiges Seminar mit den Trainerpaaren Anna Tyutyunyuk und Masi Saurén, sowie Svetlana und Alexey Gavrilov wird durch eine Boogie-Party am 10. Oktober abgerundet. Hierfür wurden die angesagte Live-Band „Carla And The Great Balls On Fire“ und der DJ „Rockin‘ Daddy“ engagiert, die für die nötige Stimmung und die richtige Musik sorgen werden. Mehr Informationen gibt es für alle demnächst im Internet unter www.boogie-babies.de.

Als letzter Punkt wurde dann auf Anfrage die Planung und Organisation eines Vereinsausfluges 2020 und einer Faschings-Boogie-Party 2021 angeregt. Erste Schritte zur Realisierung und Umsetzung wurden bereits getan.