Ausstellung „Wandskulpturen – und anderes“ in der Dreifaltigkeits-Mittelschule

Als erste Pilot-Kunstmittelschule der Oberpfalz zeigt die Dreifaltigkeits-Mittelschule jetzt ihre Kunst im Klinikum St. Marien Amberg. Unter dem Titel „Wandskulpturen – und anderes“ haben Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a und 9b zusammen mit Kunstlehrerin Raphaela Schnabel die Kunstwerke gestaltet.

Amberg. Die plastischen Wandskulpturen orientieren sich an dem US-amerikanischen Künstler Bruce Gray. Außerdem sind Bilder von Frauenfiguren nach Roberto Fantini gestaltet worden. Bei diesen Bildern sind die Figuren linear-zeichnerisch dargestellt, wobei manche Körperteile stark betont beziehungsweise übergroß dargestellt wurden. Die Kunstwerke erinnern an Höhlenmalerei oder an außereuropäische Kunst.

„Kunst ist für Jugendliche ein Ausdruck von spontanen Empfindungen, Eindrücken und Kreativität“, so Raphaela Schnabel. Das Gestalten der Bilder und Skulpturen machte den Jugendlichen viel Spaß und es sind Werke entstanden, auf die sie richtig stolz sein können.

Zu sehen sind die Werke noch bis zum 14. Mai.