Sonderausstellung „Formvollendet – Keramikdesign von Hans-Wilhelm Seitz“

Sein zeitloses Geschirr wird von Menschen auf der ganzen Welt benutzt. Dass der Keramikdesigner Hans-Wilhelm Seitz trotz bedeutender Erfolge bodenständig geblieben ist, zeichnet ihn in besonderem Maße aus. Das Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzellan würdigt mit einer Ausstellung am Standort Hohenberg an der Eger einen der bedeutendsten Designer Deutschlands, der in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiert.

Hohenberg an der Eger. In einem kleinen Atelier in Marktredwitz kreiert der Keramikdesigner seit 45 Jahren Haushalts- und Hotelgeschirrentwürfe für nationale wie internationale Auftraggeber und – was vielen unbekannt ist – auch Dachziegel. Eine seiner Erfolgsformen, auch sein persönliches Lieblingsporzellan, ist die millionenfach verkaufte Serie „Daily“ aus dem Jahr 1988 der Porzellanfabrik Arzberg. Der eine oder andere aus dem Fichtelgebirge benutzt dieses Geschirr vielleicht täglich zu Hause, ohne zu wissen, dass der Designer in der Region lebt.

Das soll sich mit der Ausstellung ändern: Die Besucher können vieles aus der multifunktionalen Kollektion von „Daily“ auf einem riesigen Tisch erleben und außerdem die Vielfalt seiner Entwürfe bewundern. Ab 1975 wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit, den er bis heute nicht bereut. Zwei Geschenkartikelserien für die Hutschenreuther AG verhalfen ihm zum Durchbruch. Ob für die Porzellanfabriken Bauscher, Arzberg, Schönwald oder die SKV Porzellan-Union Schirnding – egal für wen er die Aufträge auch erfüllte, er ist seiner Linie stets treu geblieben: weiche Linienführung, pure Eleganz, perfekte Proportionen und für den täglichen Gebrauch geeignet. So entstanden Designklassiker wie „Carat“, „Daily“ und „Cucina“, die von Asien bis Afrika überall auf der Welt benutzt werden.

Als es in den 1990er-Jahren wirtschaftlich nicht zum Besten um die deutsche Porzellanindustrie stand, schaute Seitz über den Tellerrand hinaus und ließ sich auf ein neues Terrain ein. Seit 1996 entwirft er für die Erlus AG in Neufahrn, Niederbayern, erfolgreich Dachziegel, die mehrfach mit Designpreisen ausgezeichnet wurden. Einen weiteren Red Dot Award erhielt Seitz 2019 für das Geschirr „Gastroline“, das er für einen internationalen Auftraggeber entwarf. „Ich wollte nie ganz groß werden und ein extra Designstudio mit Angestellten führen“, erzählt der Keramikdesigner. Die Ausstellung „Formvollendet – Keramikdesign von Hans-Wilhelm Seitz“ am Standort Hohenberg an der Eger wurde am Freitag, 6. März ,um 19 Uhr, eröffnet und ist seit Samstag, 7. März, für die Besucher zugänglich. Ergänzt wird die Ausstellung durch ein umfangreiches Programm. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.porzellanikon.org.