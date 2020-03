Kultur Viertes Tischharfen-Treffen in Maxhütte-Haidhof

Beim dritten Tischharfen-Treffen im vergangenen Jahr reichte der Platz gerade noch so aus. Foto: Petra Meier, VHS im Städtedreieck

Nachdem bei der dritten Auflage des überregionalen Tischharfen-Treffens der Effenhauser-Saal in Pirkensee bis auf den letzten Platz besetzt war, findet die beliebte Veranstaltung am 14. März nun in der Stadthalle Maxhütte statt.