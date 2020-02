Lesestartsets Regionalbibliothek will Flüchtlingskinder neugierig auf Bücher machen

Foto: Stadt Weiden

Am Donnerstag, 20. Februar, wurden in der Regionalbibliothek 250 Lesestart-Sets für geflüchtete Kinder der Stiftung Lesen an Weidener Kindertageseinrichtungen und der Regionalbibliothek selbst verteilt.