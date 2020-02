Am 19. April Mädchen- und Frauenflohmarkt in Maxhütte-Haidhof

Mädchen und Frauen aufgepasst! Am Sonntag, 19. April, veranstaltet das Mehrgenerationenhaus Maxhütte-Haidhof einen weiteren Mädchen- und Frauenflohmarkt.

Maxhütte-Haidhof. Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, deren Kleiderschränke aus allen Nähten platzen, haben an diesem Tag von 16 bis 18 Uhr die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Klamotten loszuwerden. Gegen eine Tischgebühr in Höhe von fünf Euro dürfen gut erhaltene Kleidung ab Größe 32, Schuhe, Schmuck und Accessoires von und für Frauen verkauft werden.

Mädchen und Frauen, die gerne als Verkäufer an dem Flohmarkt teilnehmen würden, können sich per Mail an mehrgenerationenhaus@maxhuette-haidhof.de oder unter der Telefonnummer 09471/ 3022-226 anmelden.