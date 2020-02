Freizeit und Hobby Dirndl-Nähkurs im Mehrgenerationenhaus

Wie wäre es mit einem neuen Dirndl ganz nach den persönlichen Vorstellungen selbst geschneidert?

Wackersdorf. Am 7., 14. und 21. März findet jeweils von 9 bis 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus Wackersdorf ein Dirndl-Nähkurs unter Anleitung von Gertraud Kerschner statt. Bitte mitbringen: Nähmaschine, Nähzeug (Nähnadeln, Stecknadeln, Heftfaden, Schneiderkreide, Lineal, Maßband, gute Schere), Stoff mit passendem Nähfaden, Sonstiges wie Futter, Einlagen, Knöpfe und Haken. Der Kurs kostet 120 Euro inklusive eines individuellen Schnittes. Die Anmeldung und ein Termin zur Vorbesprechung sind Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs. Anmeldung bei Gertraud Kerschner unter der Telefonnummer 09431/ 7985069 oder per mail an gertraud.kerschner@gmx.de.