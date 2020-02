Musikbund präsentiert Programm Landrat freut sich auf musikalische Schmankerln

Auch in diesem Jahr hat der Nordbayerische Musikbund wieder ein äußerst attraktives Programm zusammengestellt und dieses kompakt in einem Flyer zusammengefasst.

Amberg-Sulzbach. Den Flyer übergab der Kreisvorsitzende Werner Stein gemeinsam mit seiner Tochter Katharina Stein, Geschäftsführerin der Bläserjugend des Bezirkes Oberpfalz, und Schatzmeisterin Erika Weidner nun an Landrat Richard Reisinger. Der Landkreischef, selbst aktiver Tubist und somit der Blasmusik eng verbunden, hatte für Werner Stein ein offenes Ohr bezüglich der Aktivitäten des Nordbayerischen Musikbundes, der vielen junge Menschen ein sinnvolles Betätigungsfeld bietet.

Alle Konzerte, die im Flyer des Nordbayerischen Musikbundes zusammengefasst sind, sind auch online unter www.nbmb-online.de abrufbar. Ein Höhepunkt in diesem Jahr ist das Kreis-Musikfest zum 60-jährigen Bestehen der Knabenkapelle Auerbach am 14. Juni, ein weiterer das Kreis-Musikfest zum Jubiläum der Blasmusik Gebenbach am 5. Juli, zu dem sich auch eine Gruppe aus Australien angemeldet hat.

Im Kreisverband Amberg-Sulzbach des Nordbayerischen Musikbundes sind aktuell 18 Vereine mit rund 1.400 Musikern organisiert, davon 600 unter 18 Jahre. Über das ganze Jahr verteilt geben die Musikgruppen an die 80 Konzerte, die allesamt im Flyer, aber auch im Internet aufgeführt sind.