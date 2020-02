Plakatvorstellung Hexen treiben in Amberg ihr Unwesen

Es ist wieder so weit, die Amberger Hexennacht lockt tausende Hexen, Superheldinnen und Piraten auf den Marktplatz. Alle Faschingsfans aus Amberg und Umgebung lassen sich diese Veranstaltung seit Jahren nicht entgehen.

Amberg. Sie zählt einfach zum Pflichtprogramm der Vilsstadt. Und wer noch nie da war, für den gilt: warm anziehen und auf geht’s!

Der Ablauf ist altbekannt, bereits ab 12 Uhr findet man die Hexen der CSU Amberg und Kümmersbruck mit Hexenmusikant Florian Gröninger zusammen in der Altstadt. Hier ziehen sie von Geschäft zu Geschäft und verbreiten die einmalige Amberger Hexenstimmung. Um 17.30 Uhr geht das bunte Programm auf dem Marktplatz weiter, wo die Hexen zusammen mit der Tanzschule Schwandner zum Kindertanz rufen. Als kleine Belohnung bekommen die kleinen Hexen dank der freundlichen Unterstützung des Praxismanagements Kleinmayer ihre eigenen Besen geschenkt.

Die legendäre Faschingsparty eröffnet Oberbürgermeister Michael Cerny offiziell um 18 Uhr. Auch dieses Jahr sind hier wieder alle auf sein originelles Kostüm gespannt. Dann startet DJ reto mit allen Feierwütigen in den Abend. Eine Stunde lang heizt er den tausenden Besuchern ordentlich ein, bis gegen 19 Uhr die Quertreiber zu ihren Instrumenten greifen und losrocken. Der Marktplatz bebt bis zum Ende der Outdoor-Party gegen 23 Uhr. Doch auch danach ist noch lange nicht Schluss. Die Party geht in den Lokalitäten der Altstadt weiter und dauert bis in die frühen Morgenstunden an.

Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen wie immer zahlreiche Essens- und Getränkestände am Marktplatz und in der Rathausstraße. Der Eintritt für die Veranstaltung ist kostenfrei. Das ist nicht selbstverständlich, „dieses Jahr haben wir so viele Sponsoren wie noch nie! Wir freuen uns wirklich sehr, dass die Hexennacht so viele Unterstützer hat“, freut sich Ina Bogner, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins. Auch auf die Hilfe der Feiernden zählt der Organisator. „Gerne wollen wir die Veranstaltung für alle Feiernden auch weiterhin kostenfrei anbieten. Allerdings haben wir immer noch mit einem großen Problem zu kämpfen. Immer wieder werden Glasflaschen arglos weggeworfen und verursachen so einen großen Scherbenhaufen auf dem Marktplatz. Dadurch entstehen Schnittverletzungen. Deshalb unsere dringende Bitte: Bringt keine eigenen Getränke zur Hexennacht mit und lasst Glasflaschen jeglicher Art zuhause! Dann können wir auch heuer wieder friedlich und ausgelassen feiern“, so der Appell von Thomas Eichenseher. Der Vorsitzende bittet in diesem Zusammenhang um Verständnis, dass stichprobenartig Kontrollen durchgeführt werden.

Damit auch nach der wilden Party alle Feiernden wieder gut nach Hause kommen, fahren die Busse der Linien 54 Amberg-Schmidmühlen, 55 Amberg-Schnaittenbach und 56 Amberg-Sulzbach-Rosenberg und dieses Jahr auch die Linie 61 Amberg-Ursensollen wieder bis spät in die Nacht. Die letzte Abfahrt vom Amberger Bahnhof ist jeweils um 1.50 Uhr. Alle Fahrpläne sind auf www.znas.de und der Webseite des Stadtmarketingvereins einsehbar.

Bei dieser Gelegenheit weist der Stadtmarketingverein außerdem darauf hin, dass die Bahnhofsstraße auf Höhe „Hans im Glück“ ab 17 Uhr für Fahrzeuge gesperrt wird und der Marktplatz ab diesem Zeitpunkt nicht mehr befahrbar ist. Unternehmen und Lieferanten werden gebeten, dies zu beachten.