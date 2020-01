Termin Expertisentag im Porzellanikon – Unikat oder Massenwarte?

(Foto: jahreiss. kommunikation)

Freunde und Sammler des „Weißen Goldes“ dürfen sich freuen: Am Donnerstag, 13. Februar, ist es wieder soweit! Das Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzellan veranstaltet den ersten Expertisentag in diesem Jahr – wie immer am Standort in Hohenberg an der Eger, von 10 bis 17 Uhr.