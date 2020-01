„Saitenstraßen“ Trio „Swing Guitars“ spielt Gipsy-Swing mit Leidenschaft

(Foto: Andreas Gubik)

Am Samstag, 8. Februar, um 19 Uhr, spielt das Trio „Swing Guitars“ in Wernberg-Köblitz in der Kaffeerösterei Leo Bäumler im historischen Stallgewölbe. Das Trio „Swing Guitars“ besteht aus Roland Schrüfer (Gitarre), Ferry Baierl (Gitarre) und Reinhold Graßl (Kontrabass). Sie spielen Musik von Django Reinhardt, europäischen Gipsy-Swing, Csardas, Valse-Musette, Musik deutscher Zigeuner und Jazz.