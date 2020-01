Familien-Musical Ovigo-Theater bringt Erich Kästners „Emil und die Detektive“ auf die Bühne – Premiere am 14. März in Pfreimd

(Foto: Florian Wein)

Das Ovigo-Theater ist in den letzten Monaten und Jahren immer weiter gewachsen. Der junge Verein zählt mittlerweile 175 Mitglieder. Im Jahr 2019 kamen rund 6.500 Zuschauer zu den verschiedenen Vorstellungen. Die Komödie „Eine ganz heiße Nummer“ lockte im neuen Jahr 2020 bereits über 1.500 Besucher an. Nun steht bereits die nächste Produktion in den Startlöchern: das Familien-Musical „Emil und die Detektive“ nach dem beliebten Kinderbuch von Erich Kästner. Die Premiere findet am 14. März in der kleinen Turnhalle der Landgraf-Ulrich-Schule in Pfreimd statt.