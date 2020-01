Stabwechsel Die Lotsin geht von Bord – bisherige Leiterin des Freilandsmuseums hat zwölf Jahre Kulturerbe gehütet

Bezirkstagspräsident Franz Löffler würdigte am Mittwoch, 15. Januar, in einem Festakt das Lebenswerk der bisherigen Leiterin des Oberpfälzer Freilandmuseums Neusath-Perschen in Nabburg Dr. Birgit Angerer und stellte ihren Nachfolger Tobias Hammerl vor.

NABBURG Vor 18 Jahren hat die gebürtige Hamburgerin Dr. Birgit Angerer ihre Arbeit mit einer Mutterschaftsvertretung für ein Jahr im Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen begonnen. Am Mittwoch, 15. Januar, würdigte Bezirkstagspräsident Franz Löffler in einem Festakt mit zahlreichen Gästen aus dem Kulturleben der Oberpfalz und der Museumslandschaft ganz Bayerns das Lebenswerk der promovierten Volkskundlerin und Archäologin. „Als Hüterin des Oberpfälzer Kulturerbes haben Sie zwölf Jahre als Leiterin dem Museum eine wirklich besondere Qualität gegeben“, sagte Löffler. Mit Leidenschaft und Kreativität habe sie die Museumspädagogik neben der wissenschaftlichen Ausrichtung zum zweiten Standbein des Museums gemacht. Dieser Einsatz hat reiche Früchte getragen: 2007 wurde das Museum von „umweltbildung.bayern“ als besonderer Bildungsort anerkannt, im Juni 2018 folgte das Qualitätsprädikat „Umweltstation“ des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz. Löffler betonte auch die Arbeit Angerers als „Menschenfischerin“, die mit zahlreichen Partnern Projekte und Publikationen realisiert hat, wie etwa eine Museumspädagogik-Ausbildung, die Weltwasserwoche und die Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Historische Bauforschung der OTH Regensburg.

Der „Altneihauser Feierwehr“-Kommandant Norbert Neugirg brachte in seinem pointierten Vortrag die Lebensleistung Angerers in einem „Museum, in dem Weiber herrschen“ auf den Punkt: „Für Neusath-Perschen gilt: Die Frau hat ihre Mission erfüllt“. Und Herbert May, Leiter des Fränkischen Freilandmuseums in Bad Windsheim, hob den Einsatz der Geehrten in der Interessengemeinschaft Bauernhaus für den Erhalt und Verbleib historischer Bauernhäuser an ihrem ursprünglichen Standort hervor.

Der von Bezirkstagspräsident Franz Löffler als neuer Museumsleiter vorgestellte Tobias Hammerl verband als Dirigent des Mitarbeiterchors mit einem plattdeutschen Lied zu Ehren des Nordlichts Angerer Vergangenheit und Zukunft des Museums. Und die in den Ruhestand verabschiedete Leiterin gab in ihren Dankesworten den Gästen noch den Wunsch „nach mehr Stolz“ auf das Freilandmuseum mit auf den Weg und bat um Unterstützung für die Arbeit des neuen Leiters Tobias Hammerl.