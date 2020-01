Um Anmeldung wird gebeten Offenes Atelier im Mehrgenerationenhaus Wackersdorf für alle Kreativen

(Foto: 123rf.com)

Am Donnerstag, 23. Januar, findet im Mehrgenerationenhaus Wackersdorf von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr wieder das offene Atelier statt. Das Angebot richtet sich an alle, die gerne in der Gruppe kreativ sind, offen sind für neue Ideen und gerne etwas Neues ausprobieren.