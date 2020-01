Kulturpreisträger spielen auf Wer will beim Musikantenstammtisch dabei sein?

(Foto: 123rf.com)

Oberpfalz TV hat sich am Sonntag, 9. Februar 2020, ab 17 Uhr im Gasthaus Kopf in Altmannshof in der Gemeinde Poppenricht angekündigt, um dort im Auftrag des Landkreises Amberg-Sulzbach drei Sendungen für den beliebten OTV-Volksmusikstammtisch aufzuzeichnen.